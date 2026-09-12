Турският бизнес получава нов сигнал за инвестиции в България
Вицепремиерът Александър Пулев подчерта ролята на компаниите от южната ни съседка за регионите и заетостта
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Вицепремиерът Александър Пулев подчерта ролята на компаниите от южната ни съседка за регионите и заетостта
В навечерието на бюджета за 2026 г., бизнесът има ключово искане към държавата
За първи път ще се създава правителство, което не е цел, а е средство, каза Радосвет Радев
Трябва да има взаимодействие между секторите, които заедно да работят за реализацията на проекти с добавена стойност за икономиката, смята кандидатът...
Риалити звездата развива сериозно бизнеса си с козметика и бельо
Събитието ще покаже най-интересните разработки на БАН, готови да се превърнат в успешен бизнес
Ако някой иска да затрие българските заведения, нека излезе и да го заяви директно, призова браншът
Половината компании готови да го правят, другата половина се страхуват от натиск
Бизнес климатът през месец май се подобрява във всички отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, сочи анкета на НСИ. Условия...
Бизнесът продължава да свива задълженията си към банките Най-голям ръст има при потребителските заеми за домакинствата Лошите и преструктурирани кре...