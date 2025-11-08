Голяма промяна с имотите. Бизнесът настоява

В навечерието на подготовката на бюджета за 2026 г., бизнесът в България отправя ключово искане към държавата — да се извърши реалистична актуализация на данъчната оценка на имотите, вместо повишаване на данъчните ставки и осигурителни тежести.

Контекст и тревоги

Пред предприемаческите организации е изразена сериозна загриженост относно фискалната рамка, заложена в проектобюджета, която предвижда повишаване на данъци и осигуровки. Повишаването на осигурителните тежести и данъка върху дивидентите се оценява като потенциален риск за увеличаване на трудовите разходи, намаляване на нетния доход за предприемачи и висококвалифицирани специалисти, както и за тласък към сивия сектор.

Искането: Актуализация на данъчната оценка

Сред предложенията на бизнеса е именно актуализация на данъчните оценки на имотите — така че облагането на недвижимите имоти да отразява реалната им стойност, без автоматично да се повишават данъчни ставки. Фокусът е насочен към това данъчната политика да бъде коригирана чрез база и оценка, а не чрез увеличаване на проценти — с цел да се гарантира справедливост и предвидимост за бизнеса.

Защо това е важно?

Реалистичната оценка на имотите може да подобри прозрачността и коректността на данъчната система.

Намаляване на риска бизнесът да бъде ощетен чрез непропорционални данъци, при които стойността на имота не отразява действителността.

Създаване на по-стабилна база за приходите на общините и държавата, без да се увеличава тежестта върху предприемача чрез по-високи ставки.

Подсилване на доверието между държавата и бизнеса, което е ключово за инвестиционния климат.

Какви са алтернативите?

Вместо повишаването на данъците, бизнесът предлага редица мерки, сред които стимули за инвестиции и капиталов пазар, договаряне на концесионни такси, дигитализация на процесите, освобождаване на административен ресурс за частния сектор и др. Това е сигнал, че бизнесът търси не просто „да се намали тежестта“, а да се премине към по-ефективна и модерна данъчна и фискална рамка.

Какво следва?

С проектобюджета за 2026 г. на хоризонта, въпросът за оценката на имотите влиза в центъра на преговорите между държава и бизнес. Ако държавата откликне на този призив, може да се очаква по-гъвкава и адаптивна данъчна политика. В противен случай — рискът е реформите да бъдат свързани само с увеличения на ставки, което се възприема от бизнеса като опасно за конкурентоспособността.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com