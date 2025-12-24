Най-богатият украинец купи завод на крачка от България

Украинският индустриален гигант Metinvest, контролиран от милиардера Ринат Ахметов, направи стратегическа стъпка към Балканите. Групата финализира придобиването на завода ArcelorMittal Tubular Products Iași в Румъния – само на няколко часа път от българската граница. Сделката бележи първото производствено присъствие на Metinvest в северната ни съседка и отваря нова страница в разширяването на компанията в региона.

Инвестиция със символика и практическа стойност

„Това е част от нашия принос към следвоенното възстановяване“, заяви главният изпълнителен директор на Metinvest Group Юрий Риженков. По думите му продукцията от завода ще бъде търсена както на европейския пазар, така и при реконструкцията на инфраструктурата и индустрията в Украйна, силно пострадали от войната.

Завод с капацитет и традиции

Предприятието в Яш е специализирано в производството на заварени конструкционни тръби за строителството, инженерни проекти и селското стопанство. Максималният му капацитет достига 240 000 тона годишно, а технологичната база включва пет линии за производство, две за рязане и две за покритие. От Metinvest уверяват, че ще бъдат спазени всички трудови договори със служителите, което гарантира стабилност и сигурност за работната сила.

Европейско одобрение и регионална логистика

Придобиването получи зелена светлина от Европейската комисия и румънския Съвет по конкуренция, след проверка на чуждестранните инвестиции. Близостта на завода до Украйна – около 600 километра от Запорожие – ще позволи доставка на до 180 000 тона горещовалцувана ламарина годишно от „Запорожсталь“. Това осигурява стабилни поръчки и дългосрочна заетост за предприятието в Румъния.

Metinvest – глобален играч

Освен в Украйна и Румъния, Metinvest има активи и в България, Италия, Обединеното кралство и САЩ. Новата инвестиция в Яш е поредно доказателство за амбицията на Ахметов да превърне групата в ключов фактор за европейската индустрия и възстановяването на Украйна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com