Всичко за Епъл

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Бъфет удвои дела си в "Епъл"

Бъфет удвои дела си в "Епъл"

Уорън Бъфет е удвоил дела си в мултинационалния технологичен гигант „Епъл". Това съобщи самият милиардер пред тв канала CNBC, като уточни, че неговият...

27 февруари | 19:05
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Ябълката - от Едем до Епъл

Ябълката - от Едем до Епъл

Ябълките на Илияна Беновска се превърнаха в най-обсъжданото събитие при заключителната реч на Росен Плевнелиев. И по стар вече Фейсбук обичай актът й...

20 януари | 7:25
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