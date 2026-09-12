Новият айфон идва на тази дата! "Епъл" бори "Самсунг" с ключов модел
На специално събитие американският технологичен гигант ще представи новите си продукти
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На специално събитие американският технологичен гигант ще представи новите си продукти
Глoбaлнитe дocтaвĸи нa cмapтфoни ca ce yвeличили c 2% нa гoдишнa бaзa пpeз 2025 г.
Компанията вече заема третото място по пазарна капитализация в света
Apple беше глобена с 500 милиона евро, докато Meta получи санкция от 200 милиона евро
Подобно на бъдещите AirPods, това ще позволи на часовника да "вижда" околния свят
Възнаграждението на Кук е било критикувано
Двете компании продължават битката за надмощие
Майкрософт изпреварва Епъл
Оценките на анализаторите са противоречиви
Копието на известната компания за физически устройства за съхранение на криптовалута "Трезор" е усвоило 17,1 биткойна
Това призна самият милиардер в интервю
Компанията Епъл представи серия от технологични нововъведения
Уорън Бъфет е удвоил дела си в мултинационалния технологичен гигант „Епъл". Това съобщи самият милиардер пред тв канала CNBC, като уточни, че неговият...
Ябълките на Илияна Беновска се превърнаха в най-обсъжданото събитие при заключителната реч на Росен Плевнелиев. И по стар вече Фейсбук обичай актът й...
Турският вицепремиер Мехмет Шимшек покани технологичния гигант „Епъл" да премести международната си централа в страната, след като ЕС поиска да глоби...
"Епъл" печели $3 млрд. от хитовата игра Технологичният гигант "Епъл" може да спечели до 3 млрд. долара от Pokemon Go през идните 1-2 г., изчисляват а...
Акциите на американската компания „Епъл" (Apple Inc.) паднаха за първи път от пускането на смартфоните през 2007 г. По време на обсъждането на тримес...
Онлайн услугите на „Епъл" са напълно блокирани от китайските власти, съобщава „Индипендънт". Според първоначалните данни, една от правителствените аге...
Федералният съд в Тексас нареди на "Епъл" за плати общо 625 млн. долара на компания "ВърнетЕкс" заради нарушени патенти, съобщи сп. "Форчън". Според с...
Журито на съда в Уисконсин реши, че "Епъл" трябва да плати на местния университет 234 млн. долара заради нарушени патенти, които подобряват ефективнос...