Арести след ада в турския металургичен завод, Ердоган поиска спешен доклад

Десет души загинаха, а други 15 бяха ранени при тежка производствена авария в металургичен завод в турския град Измир. Четирима от пострадалите са в тежко състояние. Експлозията избухнала около 12 часа в предприятието HABAŞ Demir Çelik AŞ в района на Алиага, след което в завода пламнал и пожар, съобщават турски медии.

По първоначални данни трагедията се разиграла по време на изливане на разтопена стомана. Според информация на валийството на Измир мостов кран се скъсал и паднал върху електродъгова пещ, което вероятно е предизвикало взрива. Точните причини за аварията се изясняват.

След инцидента на място бяха изпратени пожарникари, медицински екипи и спасители. Започна и издирване на работници, останали под отломките.

Турското правосъдие предприе незабавни действия по случая. Четирима прокурори са натоварени с разследването, а петима души вече са задържани. Производството се води под надзора на прокуратурата в Менемен.

İzmir Aliağa'da demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. https://t.co/LTl4DCiEAf https://t.co/zEokr8mcIP — TRT HABER (@trthaber) November 9, 2026

Президентът Реджеп Тайип Ердоган е поискал информация за трагедията от министрите на енергетиката Алпарслан Байрактар и вътрешните работи Мустафа Чифтчи. Министърът на труда Ведат Ъшъкхан и енергийният министър Байрактар са заминали за Измир, за да проследят ситуацията на място.

Разследването трябва да установи дали става дума за техническа неизправност, пропуски в безопасността или други нарушения, довели до тежката авария.