Турция с нова следа за Омир
Пещерата, която местните смятат за негово убежище
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Пещерата, която местните смятат за негово убежище
Представители на движението проведоха срещи с организации на българската общност в Турция и обсъдиха бъдещи инициативи
Срещите се състояха в кварталите Газипаша и Гьоредже в община Мендерес
Неджми Али подчерта значението на подобни срещи за поддържането на връзките между България и Турция
Имало е и втори трус. Сеизмолози с отчайваща прогноза
Нашият специалист ръководи футболния отбор на Гьозтепе от Измир
Кафе, приготвено в направо в чашите за пиене, е атракцията на Кемералтъ
Местните нямат обяснение за отлива на туристи
Земетресението е продължило 20 секунди
Това е първа титла за България в многобоя при ансамблите от Измир 2014
Той призова гръцките власти да не забравят поражението си във войната през 1922 г.
16 са в болница
Поройни дъждове причиниха големи наводнения
Няма информация за жертви и материални щети
Семейства започнаха да се заселват в сглобяеми блокове
Според лекарите, състоянието на момиченцето е задоволително
Девет души са задържани в рамките на разследване на главната прокуратура в Измир
Ранените са 949, държавата изплаща обезщетения
Ранените са почти 900
Ранените в Измир минаха над 400