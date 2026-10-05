Делегация на ДПС проведе среща с ръководството на MHP в Измир

Срещите на делегацията на ДПС в Измир продължиха с разговори с Вейсел Шахин - председател на областната организация на Партията на националистическото движение (MHP) в Измир.

В срещата участваха Халил Летифов - заместник-председател на ДПС и на ПГ на ДПС, Ерол Мюмюн - заместник-председател на ДПС и кмет на Кърджали, Айтен Сабри- заместник-председател на Народното събрание, зам. -председател на ПГ на ДПС и член на ЦОБ на ДПС, Нида Ахмедов – заместник-председател на ДПС и кмет на Каолиново, Мехмед Атаман -областен председател на ДПС - Хасково и член на ЦОБ, Абдуррахим Нурсой – председател на Балгьоч и Бахтияр Шен - представител на ДПС за Измир.

Обсъдени бяха възможностите за задълбочаване на контактите, обмен на опит и добри практики и развитие на взаимодействието между регионите и местните власти.

Участниците потвърдиха готовността си за продължаване на активния диалог чрез регулярни срещи и поддържане на устойчиви контакти по въпроси от взаимен интерес.