Делегация на ДПС проведе среща с ръководството на Голяма Община Измир

Продължават срещите на делегацията на ДПС в Измир, Република Турция. Делегацията се срещна със заместник-кмета на Измир д-р Зафер Левент Йълдър.

В срещата участваха заместник-председателят на Народното събрание и член на ЦОБ на ДПС Айтен Сабри, заместник-председателите на ДПС Халил Летифов и Ерол Мюмюн, който е и кмет на община Кърджали, Нида Ахмедов - заместник-председател на ДПС и кмет на община Каолиново, Мехмед Атаман - областен председател на ДПС - Хасково и член на ЦОБ, Бахтияр Шен - представител на ДПС за Измир и Абдуррахим Нурсой - председател на Балгьоч.

В центъра на разговорите бяха добросъседските отношения между България и Турция и възможностите за развитие на сътрудничеството на регионално и местно ниво.

Специално внимание беше отделено и на партньорството между побратимените общини Кърджали и Измир.