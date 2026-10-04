Политика

Делегация на ДПС сред официалните гости на 13-ия Балкански фестивал в Измир

Събитието събра хиляди жители и гости на града и се превърна в значим форум за културен обмен и среща между балканските общности

Делегация на ДПС сред официалните гости на 13-ия Балкански фестивал в Измир
04 окт 26 | 20:10
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Григор Атанасов

Делегация на ДПС участва в 13-ия Балкански фестивал в Измир, организиран от BALGÖÇ - Сдружението за култура и солидарност на балканските изселници, домакин и председател Абдурахим Нурсой.

Събитието събра хиляди жители и гости на града и се превърна в значим форум за културен обмен и среща между балканските общности.

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Представители на ДПС бяха Айтен Сабри, заместник-председател на Народното събрание и член на ЦОБ на ДПС, Халил Летифов, заместник-председател на ДПС, Ерол Мюмюн, заместник-председател на ДПС и кмет на община Кърджали, Нида Ахмедов, заместник-председател на ДПС и кмет на община Каолиново, Мехмед Атаман - областен председател на ДПС Хасково и член на ЦОБ на ДПС.

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Сред официалните гости още от Бахтияр Шен - представител на ДПС за Измир, Гюнай Узун - представител на ДПС за Гебзе и Илкер Семирджиоглу, представител на ДПС за Бурса.

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Присъствието на ДПС на събитието е израз на последователния ангажимент към балканските общности и към развитието на диалога и връзките с организациите на изселниците.

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Съхраняването на културната идентичност, традициите и историческата памет е важна част от този ангажимент. Подобни срещи създават мостове между поколенията и държавите, укрепват човешките връзки и утвърждават ценностите на взаимното уважение, приятелството и добросъседството.

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Автор Григор Атанасов

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