Турция с нова следа за Омир

Пещера край турския град Измир отново разпали вековния спор къде е живял и писал Омир — легендарният древногръцки поет, на когото се приписват „Илиада“ и „Одисея“, предава БТА.

Пещерата се намира край Борнова, а местните жители от поколения я свързват с Омир. Според традицията именно там поетът е създал „Одисея“. Доказателства за това обаче няма.

Измир, познат в древността като Смирна, отдавна е сред местата, които претендират за връзка с Омир. Другият голям претендент е гръцкият остров Хиос.

Сега спорът отново набира скорост заради засиления интерес към поета и предстоящия филм „Одисея“ на Кристофър Нолан.

Следи в камък и език

Турският изследовател Алтан Алтън, автор на книга за връзката между Омир и района на Измир, защитава тезата, че пещерата край Борнова има отношение към поета.

Сред аргументите му е барелеф от III век пр.н.е., изобразяващ обожествяването на Омир и съхраняван днес в Британския музей. Според Алтън детайли от изображението съвпадат с особеностите на местността край пещерата.

Археологът Мехмет Акиф Ердем също посочва находки от района. Сред тях са монети с изображение на човек, който според някои изследователи може да е Омир.

По думите му това подсказва, че жителите на древна Смирна са приемали поета като свой съгражданин.

Още един аргумент идва от езика на „Илиада“ и „Одисея“. В произведенията се смесват йонийски и еолийски диалекти на древногръцкия, което според Ердем може да насочва към връзката на Омир с региона.

Пещерата може да отвори врати за туристи

На фона на новия интерес към Омир местните власти в Борнова планират да обновят пещерата и да я направят достъпна за посетители.

Така мястото, което векове наред е било част от местните легенди, може да се превърне в туристическа атракция.

А дали именно там Омир е писал „Одисея“, вероятно ще остане загадка.

Защото дори 2500 години по-късно Омир продължава да пътува — този път не из моретата на Одисей, а между историята, археологията и легендата.