Нов кошмар около смъртта на Матю Пери

Сестрите на Матю Пери разкритикуваха асистента на покойния актьор, Кенет „Кени“ Ивамаса, за това, че „многократно“ му е инжектирал кетамин в деня на смъртта му през октомври 2023 г.

„Той е инжектирал на брат ми смъртоносна доза кетамин и го е оставил в гореща вана да умре“, заяви Маделин Морисън в изявление за въздействието върху жертвата, подадено преди произнасянето на присъдата на Ивамаса.

"Трудно е да се опише с думи чувството за предателство, което изпитах, когато разбрах какво е направил Кени“, продължи тя, според документите, получени от Page Six. Твърди се, че Ивамаса е излъгал роднините на бившия актьор от „Приятели“ за случилото се в деня, в който той почина в дома си в Пасифик Палисейдс, Калифорния.

„Всичко, в което вярвах за деня, в който той умря – всичко, което Кени ни каза – беше лъжа“, продължи Маделин. „Мисълта, че някой, когото брат ми смяташе за член на семейството, би могъл да го предаде по такъв невъобразим начин, е нещо, което никога не бих могла да си представя.“

Маделин си спомни как Ивамаса е бил „маниакален и неспокоен“ в дните преди погребението на Пери, на което дори е държал реч.

„Човекът, отговорен за смъртта на брат ми, се изправи и се обърна към хората, които го обичаха най-много“, написа тя. „Това е като жестока шега, с която все още се боря. Той не просто отне живота на брат ми – той опетни последните ни спомени от сбогуването.“

Що се отнася до другата сестра на Пери, Кейтлин Морисън, тя сподели, че „никога няма да разбере дали смъртоносната доза кетамин е била фатална само по случайност“.

„Но знам, че когато Кени е излязъл от къщата, той е правел едно от две неща“, пише тя. „Или е бягал от нещо, което е знаел, че е извършил, или умишлено е изоставил уязвим човек в опасна ситуация.“

In letters to the court, Matthew Perry's sisters, Caitlin and Madeline Morrison, accuse the late actor's longtime assistant, Kenneth Iwamasa, of lying to the family and say he 'left him in a hot tub to die.' https://t.co/gInMvigfpR — Entertainment Weekly (@EW) May 27, 2026

Майката на Пери, Сюзън Морисън, също изпрати изявление до съда, в което отбелязва, че „най-важната задача на Ивамаса е била да бъде спътник и настойник на сина ми в борбата му срещу зависимостта“.

„Неговата най-голяма отговорност беше да се увери, че Матю ще остане такъв, какъвто искаше да бъде: чист от наркотици“, пише тя. „И докато убиваше синa ми, той ме е наблюдавал внимателно.“

Ивамаса е един от петимата души, осъдени за участие в трагичната смърт на Пери.

Два месеца след като звездата от „Приятели“ беше намерен мъртъв в джакузито си, за причина за смъртта му бяха посочени „остри ефекти от кетамин“, както и удавяне и други съпътстващи фактори.

Въпреки че преди смъртта си Пери – който в миналото открито се бореше с наркотичната зависимост – е преминавал през легална терапия с кетаминови инфузии, Ивамаса „многократно“ му е инжектирал незаконни дози от веществото, без да има каквото и да е медицинско образование.

