Личният архив на рок гений излиза на показ за първи път

Касови бележки за храна, сметки за телефон и химическо чистене, писма и други документи на рок иконата Джими Хендрикс ще бъдат изложени в Лондон, съобщи „Гардиън“. Тези вещи разкриват някои моменти от бита и живота на американския китарист, певец и автор на песни, допълва изданието.

Когато през 60-те години на миналия век Джими Хендрикс живее в бохемски лондонски апартамент, той почти не използва кухнята, тъй като си поръчва храна от „Мистър Лъв“ (Mr Love) – модерен ресторант на партера в същата сграда, предава БТА.

Докато знаменитости вечерят долу върху маси със сърцевидна форма и са обслужвани от сервитьорки в предизвикателно облекло, американският рок музикант хапва горе пържоли и хамбургери. Сега касовите бележки за тези ястия са част от огромен архив от непубликувани досега материали, свързани с живота и музиката на Хендрикс. Те ще бъдат изложени за първи път на „Брук стрийт“ 23 – сграда в лондонския квартал "Мейфеър", където певецът е живял и която днес е превърната в музей, отбелязва „Гардиън“.

Една от сметките, покриваща храна за период от няколко месеца, възлиза на общо 32 лири, 16 шилинга и 6 пенса, което днес се равнява на около 485 лири, допълва вестникът. Джими Хендрикс особено харесвал американското меню на „Мистър Лъв“, като се шегувал с английската кухня, че „гарнират почти всичко с картофено пюре, а за него не мога да кажа нищо хубаво“.

Касовите бележки от ресторанта са част от колекция, която вдъхва нов живот на спомена за великия китарист, певец и композитор. Той е пионер в разкриването на експресивните и експлозивни възможности на електрическата китара, смесвайки рок, соул, блус и джаз. Неговите вечни класики включват Purple Haze, Foxy Lady и All Along the Watchtower. Хендрикс умира през 1970 г. едва на 27 години след предполагаемо предозиране с лекарства.

Голяма част от документите, които предстои да бъдат изложени за първи път, са от архива на Anim Records – компанията, менажирала The Jimi Hendrix Experience и други изпълнители. Те включват всичко – от договори и графици за исторически концерти до подробности за полети и фактури за музикалното оборудване, оформило неговия новаторски звук.

Сега тези документи ще бъдат част от изложба, която се открива следващия месец в къщата музей „Хендел и Хендрикс“ (Handel Hendrix House). Това е музей, който се помещава в домовете на двама от най-великите музиканти, живели някога в Лондон – Георг Фридрих Хендел, който е живял на „Брук стрийт“ 25 от 1723 до 1759 г., и Хендрикс, който е бил в сградата на номер 23 между 1968 и 1969 г. Пространството на „Мистър Лъв“ сега е моден магазин, уточнява „Гардиън“.

Къщата музей „Хендел и Хендрикс“ – наречена „Барок енд рол“ (Baroque 'n' Roll) – е придобила много от експонатите в предстоящата изложба с подкрепата на Фонда за наследство към Националната лотария (National Lottery Heritage Fund).

Апартаментът, който Хендрикс споделя с приятелката си Кати Ечингам, е пресъздаден до най-малкия детайл. Джими Хендрикс го описва като единственото място, където се е чувствал истински у дома си. Именно там той е посрещал и е работил съвместно с други икони на британската рок музика от 60-те години. Любопитен детайл е, че на стълбите към жилището Джордж Харисън буквално е трябвало да прескочи един от приятелите на Хендрикс, който бил изгубил съзнание на тръгване, пише „Гардиън“.

Новите експонати включват писма, разрешителни за работа и бележки от химическо чистене за раиран костюм и златисто яке, наред с други дрехи с психеделичен дизайн, както и сметки за телефон на стойност десетки хиляди лири.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com