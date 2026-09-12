Бъди Гай на 90: Великите не са приключили
Човекът, вдъхновил Джими Хендрикс, Ерик Клептън и Кийт Ричардс, продължава да обикаля сцените и да пази музиката, която според него все по-трудно дост...
Следете всички новини, анализи и коментари за Джими Хендрикс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Човекът, вдъхновил Джими Хендрикс, Ерик Клептън и Кийт Ричардс, продължава да обикаля сцените и да пази музиката, която според него все по-трудно дост...
Касови бележки за храна, сметки за телефон и писма на Джими Хендрикс ще бъдат изложени в Лондон
Култовият музикант е свирил на инструмента в началото на кариерата си
Малкият апартамент на Джими Хендрикс в квартала "Мейфеър" в центъра на Лондон е отворен за посетители от два дни. На третия етаж на улица "Брук" 23 ге...
Колекционери наддават за 300 инструмента на знаменити музиканти Китарите на легендарния музикант от Уудсток и на Ерик Клептън с автограф се продават...