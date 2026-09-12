Турция с нова следа за Омир
Пещерата, която местните смятат за негово убежище
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Пещерата, която местните смятат за негово убежище
Намереното променя представите за погребалните обреди в Египет
Благоевград. Деветокласници от СОУ „Братя Каназиреви" в Разлог представиха урок под формата на ролева игра – „Съд за Ахил". Всеки от учениците беше ан...