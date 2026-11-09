Петкратен олимпийски шампион шашна Франция. Поиска стола на Макрон

Световната джудо звезда, петкратен олимпийски шампион Теди Райнър, обяви, че се кандидатира за президент на Франция.

Това обяви френският всекидневник Le Parisien.

Изборите ще се проведат през май следващата година.

Ринер не е нито "ляв, нито десен", а се стреми да стане кандидат за "единство". Джудистът добави, че засега не възнамерява да прекрати спортната си кариера, а очаква да участва на Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис.

Във видео, публикувано в социалната мрежа X, Ринър отбеляза: "Франция не се нуждае от професионален политик, който да изнася лекции и да спори цял ден. Тя се нуждае от здрав разум, доброта и държава, която прави всичко по правилния начин."

37-годишният обяви още, че очаква да бъде възприеман като "луд", защото няма опит в политиката и "правилните връзки".

"Ако отказът да се подчиня на натиск и приемането на хаоса ме прави луд, тогава да, напълно съм луд", заяви шампионът.

Според Райнер той няма да бъде от онези, които стоят и гледат как страната гори, търсейки оправдания. "Не съм прекарал живота си на бюро. Борбата винаги е била част от мен. Знам какво означава да се бориш, да падаш и отново, отново и отново, да ставаш," подчерта той.

По-малко от шест месеца преди президентските избори във Франция, дуелът между лидера на крайнодясната партия Национално обединение, Марин Льо Пен, и лидера на ултралявата Франция Непокорена, Жан-Люк Меланшон, чиито рейтинги са 36% и 17,6% според проучване на IFOP , става все по-ясен. Рейтингът на третия в класирането центрист Едуар Филип е спаднал до 12%.