След погромите! Франция под блокада - вечерен час

Франция въведе частичен вечерен час и забрани демонстрациите в няколко района на Париж. Мерките са част от усилията на властите да възстановят обществения ред след едни от най-тежките улични безредици в страната през последните години, предаде АФП, цитирана от Bulgaria On Air.

Парижката полицейска префектура съобщи, че частичният вечерен час ще бъде в сила от 23:00 часа в понеделник (19 октомври) до 6:00 часа във вторник (20 октомври).

Ограниченията обхващат площад "Република" и улиците около търговския комплекс "Ле Ал" в централната част на френската столица, информира BBC (Би Би Си).

Демонстрациите също са забранени в определени райони на Париж от 20:00 часа в понеделник до 6:00 часа във вторник.

Вечерен час за непълнолетните в Ница

Допълнителни ограничения се въвеждат и в Ница. Кметът на града Ерик Сиоти обяви във видео, публикувано в социалните мрежи, че вечерен час за непълнолетните ще действа от 21:00 до 6:00 часа всяка нощ до неделя (25 октомври).

По думите му решението е взето след консултации с префекта на департамента Алп Маритим.

Местните власти съобщиха и за забрана на редица предмети, сред които пиротехнически изделия и запалими вещества.

Ограниченията обхващат и предпазни средства, които биха могли да бъдат използвани по време на обществени безредици, включително ски очила. Мерките ще останат в сила до 25 октомври.

Мачът между ПСЖ и "Барселона" няма да бъде отменен

Въпреки напрежението във Франция, двубоят от Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Барселона във вторник ще се проведе по план, съобщи френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес.

След извънредна среща с висши представители на правителството той обясни, че властите са обсъдили възможността за отмяна на планирани събития, включително футболни срещи, предаде Асошиейтед прес.

"Но това не се отнася за утрешния мач между ПСЖ и "Барселона", заяви Нунес.

Министърът уточни, че останалите срещи от европейските клубни турнири, предвидени за тази седмица, също няма да бъдат засегнати.

По-рано той призна, че през почивните дни полицията е "изгубила контрол" над протестите в някои френски градове.