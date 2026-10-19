Свят

Тръмп готов на среща с Путин и Си

Руският лидер иска разговор за войната в Украйна, американският - за ядрените оръжия

Тръмп готов на среща с Путин и Си
Снимка: БТА
19 окт 26 | 23:44
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Мира Иванова

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов да участва в тристранна среща с китайския лидер Си Цзинпин и руския президент Владимир Путин, съобщи "Ройтерс". На дискусията ще бъдат обсъдени ядрените оръжия и денуклеаризацията.

„Ще се срещнем, за да говорим за ядрените оръжия и разоръжаването. Ако президентът Си иска такава среща, аз съм готов“, каза Тръмп пред журналисти пред Белия дом.

По-рано през деня Кремъл съобщи, че тримата лидери може да се срещнат в кулоарите на предстоящата през ноември среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай. Според руското президентство възможността за подобен разговор вече е била обсъдена.

Засега няма официално потвърждение за провеждането на срещата или информация какъв конкретен формат би имала тя. Потенциалните разговори биха събрали лидерите на трите държави с най-големите ядрени арсенали в света.

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Автор Мира Иванова

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