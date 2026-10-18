Каспаров даде на Путин три месеца и предупреди Европа

По време на Форума за сигурност във Варшава руският опозиционен политик Гари Каспаров отправи предупреждение за евентуалните намерения на Кремъл. Според него руският президент Владимир Путин разполага с прозорец от около три месеца, за да изпробва на практика решителността на Северноатлантическия алианс и клаузата за колективна отбрана (Член 5). Ограничена военна операция на територията на Естония или Латвия, съчетана с масирани атаки с дронове, би могла да постави под сериозно изпитание единството на НАТО.

Пряк натиск върху Европа

Каспаров подчерта, че целите на Кремъл далеч надхвърлят рутинните провокации спрямо европейските държави. Основният вектор на руската стратегия е пряко въздействие върху вътрешнополитическата сцена в ключови страни от ЕС.

Предстоящите изборни процеси във Франция, Испания, Италия и Германия са от решаващо значение, тъй като промяна в политическата конюнктура там може пряко да отслаби подкрепата за Киев.

Крайната цел е драстично съкращаване на европейските финансови средства за Украйна - ресурс, който е критичен за нейната устойчивост.

Опозиционерът обърна внимание и че въпреки санкциите, част от икономическите канали между европейски субекти и Русия продължават да функционират.

Необходима е трайна и последователна коалиция

Според Гари Каспаров успешният изход от сблъсъка с руската агресия изисква изграждането на силна и трайна коалиция от държави с твърда и непоколебима позиция в подкрепа на Украйна. Към настоящия момент обаче формирането на подобен устойчив съюз остава под сериозна въпросителна.