Погромите във Франция продължават. Срути се историческа сграда

Камбанария се срути върху покрива на кметството в Лимож, в централна Франция, заради пожар, избухнал по време на бунтовете. Сградата е исторически паметник.

Това съобщава телевизионният канал France 3.

Пожарът започнал след като стотици хора нахлули в сградата и подпалили стаи на приземния етаж. След това няколко автомобила, паркирани до кметството, също били запалени, а по-късно избухнали.

Въпреки усилията на пожарникарите, които се опитвали да потушат пожара в продължение на часове, той стигнал до покрива на сградата.

Час по-късно пламъците обхванали камбанарията, която рухнала.

Според кадри от телевизионния канал, горящата конструкция се е обърнала настрани и е счупила покрива.

В момента гасенето на пожара продължава.

"Няма думи, с които да опише случилото се, това е хаос за страната", каза кметът на Лимож Гийом Герен. Той заяви, че ще подаде жалба и ще поиска наказание за всички, отговорни за разрушаването на историческата сграда.

Сградата на кметството на Лимож е построена през 1883 г. под ръководството на видния архитект Шарл Алфред Леклер. Тя е един от защитените исторически обекти на републиката.