Илон Мъск с голямо обещание към децата в САЩ

Американският технологичен милиардер Илон Мъск обяви, че ще подари по една акция от своята космическа компания „СпейсЕкс“ на всяко дете в Съединените щати.

„Следващата година ще дам по една от акциите си в „СпейсЕкс“ на всяко дете в Америка“, написа най-богатият човек в света в социалната мрежа Х.

„Това ще бъде първата от много подобни инициативи“, добави Мъск, без да уточни как точно ще бъде осъществено разпределението на акциите.

По данни на Бюрото за преброяване на населението на САЩ от 2024 г. в страната живеят около 73 милиона деца на възраст под 18 години. Информация на списание „Форбс“ показва, че Мъск притежава 38% от акциите на „СпейсЕкс“, предаде АФП, пише БГНЕС.

Обещанието му идва месец след като президентът Доналд Тръмп обяви намерението си да предостави по 5000 долара на всеки пълнолетен американец, ако Републиканската партия запази контрола си над Конгреса на междинните избори през ноември.

През юни „СпейсЕкс“ постави рекорд за най-голямото първично публично предлагане на акции в историята, набирайки 85,7 милиарда долара.

През септември мегаракетата „Старшип“ на компанията достигна орбита за първи път. Успехът представлява важен етап в развитието на ракетата, която заема централно място в амбициите на Мъск за осъществяване на мисии до Марс.