Погромите във Франция. Макрон отказа ключова оставка

Френският президент Еманюел Макрон отказа да приеме оставката на министъра на вътрешните работи Лоран Нунес, подадена след избухналото през уикенда насилие в страната, съобщи Елисейският дворец.

Изправен пред засилващ се натиск заради размириците, държавният глава призна, че са допуснати „пропуски в предварителната оценка на ситуацията и събирането на разузнавателна информация“.

Макрон настоя вътрешният министър незабавно да предприеме промени в тактиката на силите за сигурност, за да бъдат овладени безредиците, предаде АФП.

„За да се сложи край на изграждането на барикади и грабежите, президентът поиска от министъра на вътрешните работи възможно най-бързо да въведе на терен нови методи на действие на силите за вътрешна сигурност в борбата срещу участниците в погромите“, се посочва в съобщението на френското президентство.

"Тази вечер всички изпитваме гняв. Изпитваме и срам, когато виждаме разрушенията, които са настъпили по нашите улици... Обществени сгради, магазини и кметства бяха атакувани, а в някои случаи и разрушени. Как французи могат да причинят това на Франция?", заяви президентът на Франция Еманюел Макрон снощи в тв обръщение към нацията.

"Обръщам се към всички мародери: ще предприемем строги мерки, няма да има безнаказаност. Не трябва да смесваме мирните протестиращи с мародерите и участниците в безредиците, защото има хора, които с право смятат, че цените на горивата са твърде високи. Това е свързано с войната в Иран", допълни президентът.

Макрон очерта три приоритетни задачи за справяне с безредиците:

Първо, префектите заедно с кметовете ще предприемат мерки за защита на градовете, сградите и магазините, включително и чрез забрана на събранията;

Второ, всички партии, профсъюзи и организации трябва категорично да осъдят насилието и да призоват към спокойствие. Премиерът на Франция ще ги събере в близките дни, за да постигне ясни публични позиции;

Трето, към изработването на решенията трябва да се привлекат ученици, студенти, преподаватели, профсъюзи, местни власти и парламентаристи.