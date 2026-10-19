Разкриха новата любов на Никола Цолов СНИМКИ

Българският ас на пистите Никола Цолов отново е в центъра на вниманието, но този път не заради скоростта, а заради личния си живот. По време на престоя си в София, спортният вълк бе забелязан в компанията на мистериозна руса моделка, с която изглежда е започнал ново романтично приключение.

Двойката бе забелязана на концерт на групата JMSN в Борисовата градина. Първоначално отношенията им изглеждаха приятелски, но с напредването на вечерта и под влиянието на музиката и напитките, атмосферата се разгорещя. От невинни прегръдки двамата бързо преминаха към страстни целувки, което не остана незабелязано от папараците.

Новата избраница на Цолов е модел, макар и името ѝ все още да остава тайна за широката публика. Двамата се са запознали чрез общи приятели, което е класическият начин за започване на такива истории в светския свят.

Това ново развитие идва след бурния разрив на пилота с певицата Крисия. Двете звезди бяха в пламенна връзка, която официално обявиха през ноември 2025 г. Крисия дори подкрепяше Никола на състезателните писти, споделяйки кадри от старта на състезанията.

Според някои източници, раздялата им не е била случайна. Твърди се, че майката на Никола, Мирослава Цолова, не е била особено доволна от връзката. Тя смятала, че певицата използва популярността на сина ѝ, за да възстанови собствената си слава, и че истинските чувства в двойката липсват.

Спекулациите приключиха в началото на септември, когато Крисия Тодорова официално потвърди, че тя и автомобилният ас вече не са заедно, пише Хотарена.