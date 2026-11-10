Нова драма. Ето кой решава бъдещето на Никола Цолов

Ръководителят на Ред Бул Лоран Мекис заяви, че решението дали Лиам Лоусън да запази мястото си или Никола Цолов да дебютира във Формула 1 през сезон 2027 зависи изцяло от отбора на Рейсинг Булс.

Докато новобранецът Арвид Линдблад има гарантирано място за втора поредна кампания в световния шампионат догодина, въпросът за неговия съотборник остава отворен. Претендентът за титлата във Формула 2 Никола Цолов се смяташе за основен фаворит за позицията, но новозеландецът записа много силни състезания през втората половина на кампанията.

В същото време Лоусън записа 89 точки през този сезон – повече от два пъти спрямо всеки друг пилот от средата на колоната. Новозеландецът безапелационно изпревари съотборника си Линдблад както в квалификациите, така и в състезанията през последните пет кръга.

За този период той натрупа впечатляващите 30 точки, изпреварвайки дори актива на Джордж Ръсел от 26 точки. При коварните метеорологични условия в Бразилия Лоусън отново завърши на седмо място, с аванс от цели 36 секунди пред следващия най-добър пилот от средата на колоната – Нико Хюлкенберг.

Запитан как оценява обстановката и дали Ред Бул може да оправдае евентуално освобождаване на пилот с подобни резултати, Мекис коментира: „Това са въпроси, на които от Рейсинг Булс трябва да отговорят, след като вземат окончателното си решение. Има твърде много условности.“

Притиснат да сподели личната си позиция, французинът отвърна с усмивка:

„Току-що прекарах три минути в обяснения, че изборът принадлежи на Рейсинг Булс. Няма да давам публично мнение, което да прозвучи като позиция на Ред Бул Рейсинг. Това е тяхно решение. Те разполагат с цялата информация и разполагат с огромен опит. Алън е страхотен специалист и разбира състезанията по-добре от повечето хора. Напълно естествено е да не бързат, защото от гледна точка на Ред Бул няма никаква причина за припряност.“