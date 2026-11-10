Ето кой ще бута Инфантино

Европейската футболна централа иска да привлече Арсен Венгер в битката за президентския пост във ФИФА. Според информации от международни медии европейската централа е готова да застане зад кандидатурата на легендарния френски специалист, който може да се превърне в основен съперник на настоящия ръководител Джани Инфантино.

Венгер, който остави ярка следа като мениджър на Арсенал, в момента работи във ФИФА като директор по глобалното футболно развитие. Именно неговото име е сред предпочитаните от УЕФА за евентуална промяна в ръководството на световната футболна централа.

Бившият наставник на лондончани неведнъж е предизвиквал сериозни дискусии с идеите си за развитието на футбола. Особено внимание привлече предложението му за промяна на правилото за засада, което предизвика разнопосочни реакции в спортните среди.

Предстоящите дни могат да се окажат решаващи за бъдещето на евентуалната кандидатура. Според публикациите номинациите за президентския пост трябва да бъдат финализирани до 18 ноември, а изборите са насрочени за 18 март 2027 година. На този етап Венгер все още не е обявил окончателното си решение дали ще се включи в надпреварата.

Междувременно позициите на Джани Инфантино също са обект на дискусии. Настоящият президент на ФИФА е подложен на критики заради информацията за опит за продажба на права, свързани със Световното първенство. Въпреки недоволството около този казус Инфантино не е демонстрирал намерение да се оттегли.

Евентуалното включване на Венгер в президентската надпревара би могло да промени сериозно баланса на силите във ФИФА, особено ако зад него застане УЕФА. Засега обаче остава да се разбере дали французинът е готов да напусне настоящата си роля и да се впусне в битката за най-високия пост в световния футбол.