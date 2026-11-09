Това е новото чудо на световния футбол

Защитникът на Барселона Пау Кубарси спечели престижната награда Golden Boy за 2026 година, която италианското издание „Тутоспорт“ връчва на най-добрия футболист до 21 години, играещ в Европа.

19-годишният испански национал беше обявен за победител на церемония в Сасуоло, след като получи убедителна подкрепа в гласуването на европейските журналисти. Официалното връчване на отличието ще се проведе на 14 декември в Торино.

Кубарси заслужи признанието след впечатляваща година както с Барселона, така и с националния отбор на Испания. През лятото младият бранител стана световен шампион и беше избран за най-добър млад футболист на Мондиал 2026.

На клубно ниво защитникът помогна на каталунците да спечелят титлата в Ла Лига и Суперкупата на Испания, утвърждавайки се като един от най-важните футболисти в състава.

С отличието си Кубарси се превърна в едва втория защитник в историята, печелил Golden Boy. Преди него това беше постигал единствено Матайс де Лихт през 2018 година.

Испанецът е и петият футболист на Барселона, който получава престижната награда. Предишните носители от каталунския клуб са Лионел Меси (2005), Педри (2021), Гави (2022) и Ламин Ямал (2024)