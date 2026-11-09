Майкъла с култово сравнение за Гиздол и Христо Янев

Георги Илиев-Майкъла направи колоритно сравнение между Маркус Гиздол и Христо Янев след победата на ЦСКА с 3:0 над Левски.

Бившият футболист и ръководител на "червените" използва две автомобилни марки, за да обясни разликата в класите между двамата специалисти. Той отправи и критики към треньора на Лудогорец Игор Йовичевич заради решението му да оставя Ивайло Чочев на резервната скамейка.

"Маркус Гиздол промени ЦСКА за дни. Христо Янев не е лош треньор, напротив. Но всеки си има ниво. Опел също е хубава марка автомобил, но Мерцедес си е Мерцедес", заяви Илиев специално за Gol.bg.

Майкъла не скри задоволството си от работата на германския специалист и поздрави ръководството за избора му.

"Браво на ръководството за Гиздол", добави той.

Според Илиев "червените" вече имат предимство пред големите си конкуренти, включително Лудогорец, именно по отношение на треньорите.

"ЦСКА има предимство и пред Лудогорец – това са треньорите", категоричен беше Майкъла.

"Как може Игор Йовичевич да държи Ивайло Чочев резерва? Това е най-добрият им футболист. Аз го доведох в ЦСКА и отлично знам качествата му. Чочев резерва – майко мила", възмути се Илиев.

Бившият ръководител на "армейците" е убеден, че ЦСКА вече се развива в правилната посока.

"ЦСКА вече е добре на всички нива", завърши Майкъла.