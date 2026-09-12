Всичко за Майкъла

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Майкъла удари рамо на ЦСКА

Майкъла удари рамо на ЦСКА

Без да знае, Георги Илиев - Майкъла удари рамо на ЦСКА. В клуба изровиха фактури, издадени на негови фирми за ремонти на "Армията", възлизащи на близо...

07 юни | 18:20
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Стойнето дава Майкъла на съд

Стойнето дава Майкъла на съд

София. Георги Илиев ще бъде даден на съд от Стойне Манолов заради интервю. Един от учредителите на "ЦСКА Завинаги" се засегна от обвиненията на Майкъл...

13 ноември | 20:30
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Майкъла натопи своите за сеч

Майкъла натопи своите за сеч

София. ЦСКА получи удар под кръста ден преди вечното дерби. Бившият изпълнителен директор на клуба Георги Илиев наклепа "червените", че извършват неза...

18 октомври | 17:25
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54,6 млн. печалба през май

54,6 млн. печалба през май

София. 54,6 млн. лева е печалбата на банковата система през май 2013 г., сочат данните на БНБ. Така за първите пет месеца на годината трезорите генери...

30 юни | 22:40
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