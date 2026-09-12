Майкъла нападна Христо Янев с тежка критика
Открито го нарече страхливец
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Открито го нарече страхливец
Той е на реално европейско ниво
Георги Илиев коментира и играта на червените
Говори Георги Илиев-Майкъла
Георги Илиев-Майкъла призова Левски и ЦСКА да погледнат към българските играчи
Без да знае, Георги Илиев - Майкъла удари рамо на ЦСКА. В клуба изровиха фактури, издадени на негови фирми за ремонти на "Армията", възлизащи на близо...
София. Георги Илиев ще бъде даден на съд от Стойне Манолов заради интервю. Един от учредителите на "ЦСКА Завинаги" се засегна от обвиненията на Майкъл...
София. ЦСКА получи удар под кръста ден преди вечното дерби. Бившият изпълнителен директор на клуба Георги Илиев наклепа "червените", че извършват неза...
София. "От напъване да ме оплюят някой ще роди", скочи вчера треньорът на "червените" Стойчо Младенов. Той обяви, че няма скандал с агитката. "Всички...
София. 54,6 млн. лева е печалбата на банковата система през май 2013 г., сочат данните на БНБ. Така за първите пет месеца на годината трезорите генери...
София. Вариантите пред ЦСКА са два - купува "Нефтохимик" или играе в А-окръжна група, заяви Георги Илиев-Майкъла, излизайки от среща на ръководството....