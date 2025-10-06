Майкъла посочи кой изпусна Лудогорец

Легендата на ЦСКА Георги Илиев коментира нулевото равенство между червените и Лудогорец в мач от 11-тия кръг на елита.

Бившият стопер и изпълнителен директор остана доволен от представянето на футболистите на Христо Янев, но подчерта, че всичко друго освен победа трябва да се приема като загуба за армейците.

„Равностоен мач. Все пак Лудогорец не се напрегна много. Гол им отмениха за засада – разликата беше два сантиметра. ЦСКА игра по-добре от мачовете досега и се надявам да продължат да играят все по-добре.

„Ако имаш самочувствие и знаеш, че си в ЦСКА, освен победата всичко друго е загуба. Това говори за нивото на футболистите – когато имаш добър футболист, не можеш да изпуснеш такъв гол. Лудогорец бие отборите с едно такова положение“, добави Илиев..

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com