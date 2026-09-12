Майкъла посочи кой изпусна Лудогорец
Георги Илиев коментира и играта на червените
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Георги Илиев коментира и играта на червените
Вицепремиерът в оставка за пореден път заяви, че България не е изнасяла оръжие за Украйна
Бебе пострада тежко при нелеп инцидент в село Сатовча. Двумесечната рожба била изпусната от майка й, която я носила на ръце, в сряда през деня. Детенц...