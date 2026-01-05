Бомба в Англия! Гръмко уволнение

Манчестър Юнайтед официално обяви раздялата си с Рубен Аморим. Португалецът напуска поста си само 14 месеца след назначението си, оставяйки гранда в състояние на нов пълен хаос.

Фитилът бе запален веднага след равенството 1:1 срещу Лийдс в неделя. На последвалата пресконференция Аморим хвърли бомба, заявявайки пред медиите, че е дошъл в клуба, за да бъде "мениджър", а не просто "старши треньор" - титла, която му бе наложена от новата структура на Инеос. Това директно предизвикателство към босовете бе разчетено като "пълен разрив" в отношенията.

Освен публичните скандали, зад кулисите е вряло и кипяло от месеци. Аморим е влязъл в остър конфликт с техническия директор Джейсън Уилкокс. Ръководството е настоявало за по-голяма тактическа гъвкавост, докато португалецът е бил непреклонен в използването на своята система с трима защитници. Капак на всичко е поставило недоволството на треньора от липсата на нови попълнения през зимния трансферен прозорец.

Статистиката на Аморим в Манчестър е далеч от впечатляваща за стандартите на клуба:

Период: 14 месеца на поста.

Баланс: Едва 25 победи от 63 мача.

Точки: Средно по 1,43 точки на мач.

Класиране: Към момента на уволнението Юнайтед заема незавидното 6-о място.

Докато шефовете на "Олд Трафорд" търсят постоянен заместник, отборът ще бъде поверен на Дарън Флечър. Вече започнаха и спекулациите за новия наставник, като имената на Оливер Гласнер, Шави и Енцо Мареска са най-тиражираните в английските медии.

Манчестър Юнайтед отново е на кръстопът, а "ерата Аморим" остава в историята като поредния неуспешен експеримент в "Театъра на мечтите".

