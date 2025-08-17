Легенда на ЦСКА отсече! Порязаха Левски в Европа

Ветеранът на ЦСКА Георги Илиев-Майкъла коментира българските евроучастници. Той заяви, че Левски е бил порязан от съдиите в гостуването си на Спортинг Брага и добави, че "сините" се нуждаят от голаджия, който да завърши облика на клуба.

"Левски изигра страхотни мачове. Имаха и малко проблеми със съдиите. Левски вече има отбор. Това е добре за България. Трябва да купят само един голаджия и ще имат прекрасен отбор. Борислав Рупанов дава заявка да бъде такъв. Най-доброто за България е, че три отбора играят в Европа. Това възражда българския футбол. Най-доброто нещо е, че в Левски са Наско Сираков и Даниел Боримиров. Това испанче ще излезе добър треньор, защото уцелва състава и смените. Има сериозна роля в събуждането на Левски", сподели бившият национал на България пред БНТ.

Илиев е радостен от факта, че Арда постига успехи с доста българи в състава си.

"Арда има добър собственик, а Кърджали има добър кмет. Не се бъркат в нещата на Александър Тунчев. Арда играе доста професионален футбол. Играят добре тактически в Европа. Имат много добри футболисти и играят доста България", допълни Илиев.

Той се надява Лудогорец да се класира за основната фаза на Лига Европа.

"Лудогорец няма аналог в България. Отпаднаха от Европа, защото не играха добре. Лудогорец продължава историята на българския футбол, което не е добре за ЦСКА и Левски. Силен отбор е този, който играе в евротурнирите. Разликата между отборите в България и тези в Шампионска лига е огромно", добави анализаторът.

