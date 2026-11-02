Изчезна много злобна статия за новия стадион на ЦСКА

Защо бе, хора? Изключително злобна статия срещу новия великолепен стадион на ЦСКА изведнъж изчезна от пространството.

Фенове на Левски отправиха остри критики към новия стадион на ЦСКА в Борисовата градина. В публикация във Facebook страницата "Сектор А" привържениците на "сините" се подиграха с външния вид, капацитета и някои от архитектурните решения на съоръжението.

Според авторите на публикацията феновете на ЦСКА погрешно смятат, че привържениците на Левски завиждат за новия стадион.

Незнайно защо литексарите си мислят, че много ни било яд за това хангарче, което отвън прилича на недовършен строеж със скеле заради "уникалната" фасада, която има, пропускаща и вятър, и шум", пишат от "Сектор А".

Сред основните критики е капацитетът на съоръжението, който според публикацията е 16 000 места за европейските мачове и 18 000 за срещите от българското първенство.

"Но най-голямото закопаване е абсолютно смешният капацитет от 16 000 за Европа и 18 000 за България, който капацитет ги обрича винаги да си останат малък провинциален клуб, насила натресен в София", заявяват авторите.

Привържениците на "сините" признават, че новото съоръжение е по-добро от предишния стадион, но смятат, че размерите му не отговарят на очакванията.

"Естествено, по-хубав е от старата кочина, но е малък бе - просто изглежда и се чувства смешно малък", се казва още в публикацията.

Феновете правят и сравнение със стадиона в румънския град Крайова, като иронично отбелязват, че ако новият дом на ЦСКА се определя като архитектурно бижу, то румънското съоръжение трябва да е "извън тази галактика".

Привържениците на Левски коментират и състоянието на собствения си стадион "Георги Аспарухов", като признават, че той има нужда от модернизация.

Те обаче изразяват увереност, че след бъдещото му обновяване "сините" ще разполагат с модерно съоръжение с по-голям капацитет.

"А като го завършим, интересно какви определения ще се дадат за един истински модерен стадион с нормален капацитет, какъвто ще е "Георги Аспарухов", пишат от фенската страница.

В заключение авторите изтъкват посещаемостта на мачовете на Левски като по-важен показател от модерната инфраструктура.

"Така и не разбраха, че стадионът ни може да е зле и да няма козирка, но пък това не му пречи да е пълен, което е наистина важното", посочват те.

Публикацията завършва с нова провокация към привържениците на ЦСКА и твърдението, че посещаемостта на техните мачове скоро отново ще спадне до средно 1400 зрители.

Под нея имаше стотици коментари, но впоследствие публикацията изчезна, като причината за това е неясна.

Ето затова в тази болна страна и в това болно общество няма да докараме до никъде.