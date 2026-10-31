ЦСКА ще брани първото място в историческия ден

ЦСКА приема Славия на обновения си стадион "Българска армия" в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Мачът на новото модерно съоръжение в Борисовата градина е от 19:30 часа и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.

1056 дни по-късно "червените" се завръщат в своя дом. Последната среща на старата "Армия" беше с Лудогорец на 10 декември 2023 г., когато "орлите" спечелиха с минималното 1:0 с гол на Спас Делев. За днес от клуба са подготвили специална програма, която започва два часа преди първия съдийски сигнал - в 17:30 ч.

ЦСКА разпродаде билетите само за няколко часа, което означава, че на трибуните ще има над 18 000 зрители, които ще станат свидетели на откриването на стадиона. Сериозна подкрепа се очаква и от гостуващия сектор, където повече от 500 слависти ще дерат гърла за любимия си отбор.

Тимът на Маркус Гиздол влиза в столичния сблъсък като лидер в класирането. "Армейците" имат точка преднина пред втория Левски, но "сините" са с мач по-малко. Гостите пък са осми в подреждането с актив от 12 пункта.

Групата на ЦСКА:

Вратари: 21. Фьодор Лапухов, 25. Димитър Евтимов,

Защитници: 2. Давид Пастор, 3. Тамиму Уору, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 19. Андрей Йорданов, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев, 17. Анжело Мартино, 37. Бари Котър

Полузащитници: 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето'о, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 30. Петко Панайотов

Нападатели: 67. Каталин Иту, 11. Мохамед Брахими, 28. Йоанис Питас, 9. Сантяго Годой.