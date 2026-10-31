Грандиозно шоу обещава агитката на ЦСКА

Три мащабни хореографии ще съпътстват завръщането на ЦСКА на стадион „Българска армия“. Организираните привърженици от сектор „Г“ разкриха част от подготовката за двубоя със Славия, който започва в 19:30 часа.

От „Трибуна Сектор Г“ призоваха феновете да следват стриктно указанията, за да се осъществи замисленото посрещане на отбора.

„Големият ден дойде! Дългогодишната мечта на всеки един армеец вече е факт и след броени часове ще се завърнем там, където винаги сме принадлежали!“, написаха привържениците.

Началото на срещата ще даде старт и на първата хореография. За нея на седалките са поставени картони, които зрителите трябва да вземат, след като внимателно свалят закрепващите ги ластици.

Организаторите настояват материалите да не бъдат размествани, а картоните да се вдигнат единствено след сигнал от човека с микрофона. Указания ще бъдат давани и по озвучителната уредба.

За втората хореография на привържениците ще бъдат раздадени специални найлони. Те ще допълнят композицията с четири големи знамена, подготвени за завръщането на „червените“ в техния дом.

Третата хореография остава тайна, като от „Трибуна Сектор Г“ оставиха феновете сами да предполагат какво предстои.

„Слушаме инструкциите, не разместваме нищо и показваме отново на всички, че със Северь не могат да се мерят! Ще се видим у дома! Само ЦСКА!“, завършва обръщението.