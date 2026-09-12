Затягат мерките преди „Левски“ – АЕК, ето какво забраняват на стадиона
Вратите на стадиона ще бъдат отворени още в 20:00 часа
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Вратите на стадиона ще бъдат отворени още в 20:00 часа
19-годишен е със счупен нос след нападение от агитка, извършителите се издирват
Синята агитка бясна, атакува трибуната
Феновете на Динома впечатлиха по време двубоя за Купата на Германия
Съдийски куриоз при 3:0 за "армейците" Сцени на насилие загрозиха мача "Миньор" - ЦСКА на "Стадиона на мира" в Перник. "Червените" биха безпроблемно...
Равенството 3:3 с "Пантракикос" преля чашата и феновете на ПАОК избухнаха. Привържениците, ядосани от поредицата слаби резултати, нахлуха в съблекалня...
Набиращата скорост и популярност програмата на БФЛА и един от партньорите на федерацията - Мобилтел - „Мтел атлетика за младежи" беше представена стъп...
Ръководството на ЦСКА излезе с официална позиция по повод инцидента с журналиста на БТВ Димитър Тасев. Той пострада от хвърлена бомбичка по време на к...
Агитката на ЦСКА се зае да плати глобата от 37 500 лева за расизъм, която беше тресната заради нацисткото знаме на мача с "Локо" (Сф). Всички фенклубо...
Полицаи потрошили с палки стъклата на един от автобусите на синята агитката Ловеч. След края на срещата в сектора за гости настана бой между запалянко...
Феновете в паника заради тест по "Тракия"
Бойкотът на феновете на "Локо" (Пд) срещу благодетеля Коко Динев ще остави без подкрепа тима срещу "Левски" в четвъртък. "Организирано пътуване до "...
Феновете на "Локо" (Пд) обявиха, че спират бойкота срещу благодетеля на тима Коко Динев. Агитката обаче ще се завърне на стадиона само за дербито срещ...
Варна. Голяма агитка от фенове на ЦСКА се стяга да окупира в четвъртък Съдебната палата в центъра на Варна. В 9.30 ч Апелативният съд ще гледа делото...
Мюнхен. "Байерн" също се сдоби с платена агитка. Европейските шампиони обаче решиха да направят жест към феновете си, които ги следват по всяко кътче...
Москва. Това са морални уроди, гласи официалното изявление на "Спартак" (М) по повод изцепките на агитката в двубоя от 1/16 финалите за купата срещу "...
София. Полицията е започнала проверки на агитките на футболните отбори в София, предаде БНР. Според източници на "Хоризонт" от сряда сутрин служител...
Агитката на "Левски" се похвали с култово дарение. Ученици просълзиха тарторите на сектор "Б" със 78 лв. на стотинки. Децата събирали парите в междуч...
София. Агитката на "Левски" обяви бойкот на мача с "Ботев" в Пловдив и призова "сините" запалянковци да не го посещават. Под апела са подписани национ...
София. "Какво ни е виновно БФС, протестът трябваше да бъде пред офиса на "Титан", отсякоха по-старите привърженици на ЦСКА, които станаха свидетели на...