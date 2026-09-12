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Деца изумиха Сектор "Б"

Деца изумиха Сектор "Б"

Агитката на "Левски" се похвали с култово дарение. Ученици просълзиха тарторите на сектор "Б" със 78 лв. на стотинки. Децата събирали парите в междуч...

03 октомври | 20:00
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