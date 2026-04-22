Брутално насилие. Футболен фен пребит заради фланелка на Левски

Футболен фен на 19 години е жестоко пребит във Велико Търново заради това, че е носел фланелка на ПФК Левски София. Нападението е извършено от група привърженици на ПФК ЦСКА София на бензиностанция в града, предаде БНР.

Пострадалият е със счупен нос и средна телесна повреда. Нападателите са избягали и към момента се издирват.

Сигналът за случая е подаден тази нощ, а самият инцидент е станал предната вечер. По информация на полицията спречкването е прераснало в побой, след като групата е разпознала младежа като фен на противниковия отбор. След нападението извършителите са му отнели фланелката и са напуснали мястото.

Пострадалият е получил медицинска помощ и е освободен за домашно лечение. От полицията уточняват, че е установен автомобилът, с който се е придвижвала агитката.

До момента няма задържани, но по случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на прокуратурата.

Инцидентът идва дни преди очакваното вечно дерби от първия кръг на плейофите в Първа лига и допълнително нагнетява напрежението между феновете.

