Съд гледа мерките на побойниците на МВР-шефа в Русе

Апелативният съд във Велико Търново ще разгледа днес мерките за неотклонение на четиримата младежи, задържани за побоя над директора на полицията в Русе Николай Кожухаров.

Заседанията на апелативните съдии ще започнат в 10 ч., като за всеки от задържаните ще има отделно разглеждане, в същия ден.

Последно ще бъде разглеждана мярката на непълнолетния ученик и тя ще бъде при закрити врати, каквито са изискванията на закона.

Припомняме, че на свои четири заседания от 6 септември Окръжният съд в Русе наложи и на четиримата младежи най-строгата мярка - "задържане под стража".

Обвиненията им са за нанасяне на тежка телесна повреда на полицейски служител, а в мотивите се изтъква, че има опасност те да се укрият, или да извършат друго тежко престъпление.

