Съд гледа мерките на побойниците на МВР-шефа в Русе
Заседанията на апелативните съдии ще започнат в 10 ч.
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Заседанията на апелативните съдии ще започнат в 10 ч.
Нападението се е случило заради направена забележка на шофьори
Днес той е представен пред ръководния състав на Областната дирекция
Превенцията и контролът по опазването на обществения ред са първи приоритет, съгласни са и двете страни
При дамите най-добре се представи Кристина Андонова от ОДМВР-Ямбол
Министърът лично представи Георги Чергов в ОДМВР-Пловдив
Калин Стоянов е в Пловдив
Смъртта на 24-годишния Димитър Малинов е настъпила в резултат на тежък побой
Представители на полицията в Хага са на тридневно обучение в Кърджали и Хасково
Поста зае Йордан Рогачев, досегашен шеф на полицията в Пазарджик
Помещението било обзаведено с изключително модерно оборудване за отглеждане на растения от рода на конопа
Намерени са множество вещи, за част от които има данни, че са крадени в чужбина
Новият директор на ОДМВР - Стара Загора е cтapши ĸoмиcap Cтoян Cтoянoв, досега нaчaлниĸ нa oтдeл „Иĸoнoмичecĸa пoлиция” в CДВР
Рецидивистът Янко Ваташки пазел родното си село Друган в община Радомир от крадците. За това разказа местният лидер на "Атака" проф. Румен Ваташки, чи...
Курмовград. 4-годишно дете било блъснато вчера около 13 часа в Крумовград от кола с водач на 59 години, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Детето вървяло...