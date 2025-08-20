Назначиха нов шеф на полицията в Кърджали

Старши комисар Димитър Кангалджиев е новият началник на Областната дирекция на МВР в Кърджали.

Това съобщиха от пресцентъра на дирекцията и допълниха, че той е назначен със заповед на министъра на вътрешните работи от 19 август.

Днес той е представен пред ръководния състав на Областната дирекция от зам.-министъра на вътрешните работи Тони Тодоров.

Старши комисар Кангалджиев е казал пред служителите, че приема позицията с отговорност и дълбоко уважение, като ще разчита на приемственост за запазване на добрите резултати и с амбиция да се надгражда в работата на всяко структурно звено. Като най-важни приоритети той е определил борбата с пътния травматизъм и проактивност в координацията с другите институции по линия на безопасността на движение и противодействие на разпространението на наркотични вещества, със силна превантивна насоченост към подрастващите.

Досегашният директор старши комисар Щерьо Милчев остава в системата на МВР,

допълват от пресцентъра на дирекцията. Той оглави дирекцията в средата на юли 2020 година. Две години по-рано, през август 2018 година, бе преназначен от началник на Районното управление в областния град за заместник-директор на ОД на МВР-Кърджали и началник на отдел „Криминална полиция“. През юли 2024 година със заповед на министъра на вътрешните работи бе награден с почетно отличие за доблест и заслуга – трета степен.

Новоназначеният директор Димитър Кангалджиев е роден на 15 март 1982 г. в София. Завършил е бакалавърска степен в специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ в Академията на МВР. Магистър по право от ЮЗУ „Неофит Рилски“.

В системата на МВР е постъпил през 2005 г. като разузнавач в СДВР, след което е работил в отдел „Контратероризъм“ в ГДБОП. Заемал е различни ръководни длъжности в системата на МВР, сред които началник-сектор в отдел „Криминална полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ през 2016г. От 2019 г. ръководи сектор в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, през 2021 г. е назначен за заместник-директор на ГДБОП, а от 2023 г. заема длъжността заместник-главен секретар на МВР. Изпълнявал е функциите и на главен секретар на министерството.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com