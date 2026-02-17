Дискусионно студио в Стара Загора поставя въпроса „Целта оправдава ли средствата?“

Международният младежки център - Стара Загора възобновява дискусионния си формат с нова тема, която засяга личните и обществените избори - „Целта оправдава ли средствата?“. Срещата ще се проведе на 18 февруари 2026 г. от 19.00 ч. и е насочена към млади хора, които имат желание да участват в смислен и аргументиран разговор.

Форматът на дискусионното студио не е лекционен. То е замислено като пространство за споделяне на мнения, различни гледни точки и личен опит. Участниците ще обсъждат докъде може да стигне човек в името на една цел и къде се намира границата на допустимото в ежедневните решения, в отношенията с другите и в обществото като цяло.

Чрез диалога се насърчават умения като критично мислене, отстояване на позиция с аргументи и уважение към различното мнение. Разговорът ще постави акцент върху теми като избори, отговорност и последствия - въпроси, които са част от реалния живот на младите хора днес. Водещ на дискусията ще бъде Невен Андонова.

