След изключителния интерес документалният филм “Социално силните“ се завръща в Казанлък

След изключителния интерес и препълнените зали, документалният филм „Социално силните“ се завръща в Казанлък за специална прожекция по желание на публиката и по покана на Община Казанлък.

На 22 февруари от 18:00 ч. сцената на Театър „Любомир Кабакчиев“ ще се превърне в пространство за среща с вдъхновението, знанието и силата на духа.

Зрителите ще имат възможност не само да гледат филма, но и да се срещнат лично с неговия режисьор Николай Василев и със златния преподавател по физика и приложна математика Теодосий Теодосиев – Тео. Двамата ще споделят истории от творческия процес, лични преживявания и философията, която стои зад създаването на лентата.

„Социално силните“ естествено продължава успеха на Формулата на Тео – филм, който докосна хиляди зрители и реализира над 200 прожекции в България и САЩ и бе отличен с редица престижни награди.

Новата продукция ни среща с учениците на Тео години по-късно – днес те са учени, изобретатели, финансисти и изследователи от световна величина. Това са хората, които движат прогреса напред.

Сред героите във филма са:

• изобретател на свръхекстремни камери за НАСА

• създател на лаборатория за лазерно наблюдение на атоми

• кандидат за Нобелова награда

• ръководители на финансови моделиращи екипи на Уолстрийт

• първите български златни медалисти от олимпиади по физика

• водещи учени в лаборатории по лазерна физика.

В продължение на 92 минути филмът проследява техния път – от ученическата скамейка до световните научни върхове. Истории за талант, но и за безкомпромисен труд, характер и морал.

„Социално силните“ е вдъхновение за младите хора и ни разказва за смисъла на знанието, за отговорността към обществото и за силата на науката да надскочи личността и да създава един по-добър свят.

Очакваме Ви на:

📅 22 февруари

🕕 В 18:00 часа

📍Театър „Любомир Кабакчиев“

🎟 Билети: на касата на театъра.

