След изключителния интерес документалният филм “Социално силните“ се завръща в Казанлък

След изключителния интерес и препълнените зали, документалният филм „Социално силните“ се завръща в Казанлък за специална прожекция по желание на публиката и по покана на Община Казанлък.
На 22 февруари от 18:00 ч. сцената на Театър „Любомир Кабакчиев“ ще се превърне в пространство за среща с вдъхновението, знанието и силата на духа.
Зрителите ще имат възможност не само да гледат филма, но и да се срещнат лично с неговия режисьор Николай Василев и със златния преподавател по физика и приложна математика Теодосий Теодосиев – Тео. Двамата ще споделят истории от творческия процес, лични преживявания и философията, която стои зад създаването на лентата.
„Социално силните“ естествено продължава успеха на Формулата на Тео – филм, който докосна хиляди зрители и реализира над 200 прожекции в България и САЩ и бе отличен с редица престижни награди.
Новата продукция ни среща с учениците на Тео години по-късно – днес те са учени, изобретатели, финансисти и изследователи от световна величина. Това са хората, които движат прогреса напред.
Сред героите във филма са:
• изобретател на свръхекстремни камери за НАСА
• създател на лаборатория за лазерно наблюдение на атоми
• кандидат за Нобелова награда
• ръководители на финансови моделиращи екипи на Уолстрийт
• първите български златни медалисти от олимпиади по физика
• водещи учени в лаборатории по лазерна физика.
В продължение на 92 минути филмът проследява техния път – от ученическата скамейка до световните научни върхове. Истории за талант, но и за безкомпромисен труд, характер и морал.
„Социално силните“ е вдъхновение за младите хора и ни разказва за смисъла на знанието, за отговорността към обществото и за силата на науката да надскочи личността и да създава един по-добър свят.
Очакваме Ви на:
📅 22 февруари
🕕 В 18:00 часа
📍Театър „Любомир Кабакчиев“
🎟 Билети: на касата на театъра.
