Обрат с младежите, задържани за боя в Русе. Съдът реши
Магистратите промениха мерките за неотклонение на трима от задържаните
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Магистратите промениха мерките за неотклонение на трима от задържаните
В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група
Преди дни защитата на Коцев внесе искане за промяна на мярката му за неотклонение
Заседанията на апелативните съдии ще започнат в 10 ч.
Окръжният съд в Бургас определи най-тежката мярка за неотклонение
Те са задържани по подозрение за отвличане на двама души
Апелативните магистрати освободиха Сали Табаков
Налице е и опасност да извършат друго престъпление, ако им бъде наложена по-лека мярка за неотклонение
Пловдив. Прокуратурата налага мерки за неотклонение „Надзор от инспектор в Детска педагогическа стая" за двама от футболните фенове – на 16 и 17 годин...
София. Софийският апелативен съд ще гледа мярката за неотклонение на Николай и Продан Маринови. Двамата братовчеди са обвинени се опитаха да откраднат...
София. Софийски градски съд ще гледа мярката за неотклонение "задържане под стража" на Бисер Миланов - Петното. Той бе обвинен в закана за убийство, к...