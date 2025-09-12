Обрат с младежите, задържани за боя в Русе. Съдът реши

Трети от младежите, задържани за побой на директора на ОД на МВР в Русе, получи по-лека мярка за неотклонение - „домашен арест“

Това реши Апелативният съд във Велико Търново. Той определи тази мярка на 19-годишния Виктор Иванов, който заедно с още четирима младежи беше с определение „задържане под стража“, наложено му от Окръжния съд в Русе.

На днешното заседание на въззивната инстанция решението на първоначалната инстанция беше намалено по искане на адвокатите на обвиняемите за побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Намалени бяха мерките на Жулиен Кязъмов и Кирил Гочев, които също получиха домашен арест.

Адвокатът Георги Георгиев пледира за по-ниска мярка за неотклонение, тъй като съседът на Николай Кожухаров – Георги Димитров, е спрял автомобила и е започнал да иска обяснение, излизайки на пътното платно, с което нарушил член 5 от Закона за движение по пътищата и е тръгнал да отваря вратата на автомобила, след което последвало стълкновението.

