Лъсна ново видео на побоя над шефа на МВР

Лъсна ново видео на двама от арестуваните за побоя над директора на Областната дирекция на МВР–Русе, старши комисар Николай Кожухаров – Кирил Гочев и Виктор Иванов.

Те сами са се похвалили в интернет, че са бягали от полицията.

Сайтът „Анонс.бг“ публикува кадри, на които двамата се возят на мотор и викат: „Бягахме от куките, ушев ни гони, не можи да ни хвани“, а накрая дори отправят псувни.

В друго видео те разказват, че са били „хванати“ и претърсвани. И двете клипчета са били качени от тях самите в социалните мрежи.

Припомняме, че Виктор Иванов и Кирил Гочев, заедно с Жулиен Кязъмов и 15-годишния Станислав, са с мярка „задържане под стража“.

Утре съдът във Велико Търново трябва да се произнесе окончателно за мерките им.

