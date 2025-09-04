Маските паднаха! Елфите на Мирчев ликуват, че топ полицай е пребит

Маските окончателно паднаха! Безочието и цинизмът на „Промяната“ минаха всички граници

Любимите на Ивайло Мирчев „Елфи“, които „демократът“ цитира наляво и надясно като стожер на морала, ликуват, че български полицай е пребит, защото направил забележка на хулигани, които дрифтят. Шефът на полицията в Русе старши комисар Никола Кожухаров стана жертва на зловеща агресия и е в тежко състояние.

"Младежи пребиха зверски нисш полицай, мутра на русенското ОДМВР - Ново начало, докато отивал на фитнес. Да са живи и здрави, щастливи и добротворни младежите! Нека всичките им дела бъдат увенчани с успех, носейки удовлетворение, гордост и радост на всички българи, милеещи за България!" – гласи постът, пуснат във фейсбук от любимите на шефа на Демократична България Ивайло Мирчев "български елфи".

Мирчев обяснява, че обяснява, че това са едни честни компютърни специалисти, които правят големи разкрития срещу корупцията - откриват купени гласове, избягали престъпници и т.н. Често той дори ги изпреварва като съобщава на публиката какви разкрития ще направят.

BG Elves напоследък публикуват в профила си призиви за протестите на "Правосъдие за всеки" , както и злостни постове по адрес на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Сега „елфите“ напълно се разкриха и показаха истинското си лице – за защитници и провокатори на насилие.

Фейсбук буквално изригна срещу „елфите“ и след два часа те скриха поста от всичките си страници в мрежата.

Ето част от коментарите във фейсбук поста на елфите:

Виктор Димчев

Разбирате ли, това е измет, много подобна на РМС, БКП, ДКМС и другите им дядовци. Това са хора, за които всичко е проблем и нищо не е свещено, освен ако не е от "техните".

Тези хора ядат и пият от народните пари с години. Това е отпадък, който не само вони, от който ще тръгнат червеи и зарази, гнусотия и себеразрушение.

Татяна Ангелова

Арогантни зверове! Позор!

Mimi Iwanowa

Тези трябва да ги пратят зад решетките за много много време.Общество което толерира насилие е обречено

Теменужка Георгиева

Държавата е завладяна от такива идиоти, сега да ги осъдят и да търкат наровете в затвора

Ruth Hristova

Измет гнусна долна.

Teodora Neicheva

Психиатър трябва...дано, той, да може да помогне...макар, че се съмнявам!

Излъчват само негативизъм - омраза, злоба, разрушение, пошлост ...

И най - вече примитивизъм!

Мирчева Марияна

Боже!

Толкова е отвратително, че чак не е за вярване!

