Синдикатите скочиха! Заплаха за пенсии и заплати за 2026 г.

КНСБ и КТ „Подкрепа“ организираха тази сутрин акция пред Народното събрание, насочена към депутати от всички парламентарни групи. От името на своите членове синдикатите настояват за ясен отговор какво ще се случи с доходите през 2026 година, ако проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване, Здравната каса и държавата не бъдат приети и вместо това бъде одобрен удължителен закон за Бюджет 2025. Според тях такъв сценарий означава автоматично замразяване на възнагражденията в ключови сектори, включително на младите лекари, медицинските сестри и служителите в бюджетната сфера.

Синдикатите напомнят на народните представители, че при продължаващо увеличение на цените последствията ще засегнат не само работещите, но и майките и пенсионерите, които рискуват да останат с реално по-ниски доходи. Те подчертават, че в ситуация на висока инфлация отлагането на бюджета е не просто технически ход, а решение с пряко влияние върху стандарта на живот на стотици хиляди домакинства. От КНСБ и „Подкрепа“ заявяват, че очакват конкретни ангажименти, а не поредно забавяне, което би подкопало социалната защита през следващата година.

