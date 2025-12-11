Стана ясно какво да очакват възрастните от пенсиите догодина

Средната пенсия у нас ще достигне 541,20 евро през 2026 г., обяви социалният министър Борислав Гуцанов по време на гласуването на първо четене на актуализирания бюджет на Държавното обществено осигуряване. Това е първият осигурителен бюджет, съставен изцяло в евро, а заедно с него идват и ключови промени, насочени към доходите на пенсионерите.

Какво се променя за пенсионерите и работещите

От 1 юли всички пенсии ще бъдат увеличени по швейцарското правило с между 7 и 8%, което е основният двигател на очакваното повишение на средната пенсия над 540 евро. Минималната пенсия ще достигне 346,87 евро, а максималният размер остава непроменен – 1738,40 евро.

Минималната работна заплата от 1 януари става 620,20 евро и съвпада с минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. Максималният осигурителен доход се определя на 2300 евро – леко по-нисък от първоначалното предложение.

Запазват се минималните и максималните дневни обезщетения за безработица – съответно 9,21 евро и 54,78 евро. Увеличава се обезщетението за отглеждане на дете до 2 години – от 398,81 евро на 460,17 евро, като работещите родители вече ще получават 75% от него при по-ранно завръщане на работа.

Политически реакции и обвинения в компромиси

Управителят на НОИ Весела Караиванова-Начева отбеляза, че осигурителните прагове са съгласувани със социалните партньори – практика, която не е била осъществявана от 2016 г. Тя подчерта, че вноските за пенсия не се увеличават, което според нея осигурява предвидимост за бизнеса и работещите.

Опозицията обаче не прие представения бюджет безкритично. От „Възраждане“ обвиняват правителството, че прави твърде много жестове към отделни икономически групи, а депутатът Георги Хрисимиров определи предложенията като опит за „снижаване и чакане бурята да отмине“, без реални реформи.

Социално напрежение и битка за стабилност на системата

Актуализираният бюджет идва в момент на растящо обществено недоволство и силна политическа поляризация. Макар документът да предвижда реално увеличение на доходите и обезщетенията, критиците му настояват, че в него липсва ясна визия за дългосрочна устойчивост на пенсионната система.

През следващите седмици предстои второ четене, на което се очакват нови предложения, а дебатите вероятно ще останат напрегнати под натиска на обществените очаквания и протестите в страната.

