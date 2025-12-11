Съдът гледа мерките на задържаните след размириците на 1 декември

Софийският градски съд ще разгледа две въззивни мерки, свързани с петима от задържаните по време на протеста на 1 декември. Според прокуратурата при тях има реална опасност от извършване на ново престъпление, обвиненията са на ранен етап, а събраните данни сочат висока степен на вероятност за извършените деяния.

По време на демонстрацията в София на 1 декември бяха арестувани общо 71 души. Сред тях беше и Божидар Бобоков, син на бизнесмена Атанас Бобоков, който впоследствие бе освободен с мярка подписка. Друг задържан, уличен във вандалски действия, е бил открит с 31 хиляди лева, разделени по купюри с изписани върху тях имена на улици.

Пред съда ще бъдат разгледани мерките на петима души, които останаха в ареста, докато срещу други продължават следствени действия. Прокуратурата твърди, че има достатъчно доказателства, сочещи, че Кристиян Йончев, Лъчезар Тулешков, Мартин Иванов, Жулиен Желязков и Николай Алексиев са хвърляли бомбички, стъклени бутилки и други предмети по полицейски служители. И петимата имат предходни криминални регистрации, а част от тях и висящи дела.

Защитата на четирима от задържаните заявява, че няма достатъчно данни клиентите им да са автори на вандалските прояви. По думите на адвокатите фактът, че двама от подсъдимите имат предходни осъждания, не означава автоматично, че са склонни отново да извършат престъпление или да се укрият.

