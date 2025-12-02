Страшно лицемерие на Мирчев! Лъсна новият съюз между ДБ и Радев

До болка познатият Ивайло Мирчев от „Демократична България“, един от организаторите на събиранията в София в понеделник вечер, които по-късно прераснаха в безредици, палежи и погроми, от телевизионния екран на БНТ се омъгли в ролята на невинен наблюдател, сякаш нищо от случилото не го касае.

Мирчев обяви в национален ефир, че сред хулиганите видял майки с колички и огромни тълпи, припознати като продължение на някогашни протести. Тълпите били десетки хиляди, внуши полупредседателят на ДБ, но когато улиците горяха и витрините се трошаха, той се скри зад общата формула "гневът на народа".

"Ние ще го намерим и ще му я вземем!", закани се Мирчев за оставка на вътрешния министър Даниел Митов, вменявайки вина единствено на държавата, а не на агресията на самите участници в погромите.

С тези изявления Мирчев не просто подкрепи агресивната реторика, той активно се нареди в хора на Румен Радев. От телевизионния екран поиска оставката на правителството, точно както президентът неистово се стреми от месеци.

"Ние винаги сме били в една позиция срещу това управление", призна си самият Мирчев, след като бе попитан дали позицията на ПП-ДБ не се припокрива с тази на държавния глава.

И когато темата стигна до въпроса дали президентът има собствен политически проект, Мирчев дръпна рязка линия назад: "Все още Румен Радев е президент на страната, той няма проект, няма политически ход", заяви той, опитвайки да се освободи от капана, в който се постави сам.

Вместо да предложи идеи и решения, Мирчев се спря на познатия враг: повтори името на Делян Пеевски над десет пъти, сякаш съществуването му е отговор на всички проблеми. Така повтаряше опорните точки като мантра, без да предложи каквато и да било реалност отвъд тези фрази.

В порив на истерия той дори се закани на колегата си Даниел Лорер. Обяви, че щял да му удари шамар зад врата, задето Лорер бил заявил по-рано, че Пеевски се е променил към добро. Такива закани издават не политическа решимост, а култура на агресия.

Тонът на Мирчев е тревожен. Той не говори като държавник или като човек, който иска решение. Той говори като подстрекател, който тласка тълпата към разлом. И докато в София горяха кофи и бяха нападани полицейски служители, някои от лидерите на протеста предпочетоха да излъчват послания на омраза в ефир.

И ако тези говорители на "промяната" продължат да пеят в хор с Радев, страната рискува да остане без посока, а хаосът да се превърне в новото нормално.

