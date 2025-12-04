Освободиха от ареста сина на Атанас Бобоков

Синът на Атанас Бобоков – Божидар Бобоков, беше освободен от ареста с мярка подписка.

Божидар Бобоков беше задържан на 1 декември при многохилядния протест в София срещу бюджета и управлението.

При ескалацията на напрежението полицията задържа общо 71 души. Стигна се до палене на контейнери за боклук и сериозни щети на полицейски автомобил и пожарна кола.

Сред задържаните бе синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар. По данни на СДВР той е блъскал запален контейнер срещу полицаите.

По-рано прокуратурата е повдигнала обвинения на сина на бизнесмена за участие във вандализма.

